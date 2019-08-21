ZUHAL TOPAL'IN GAFI OLAY OLDU!

Zuhal Topal, yarışmada gaf yaptı!

Medyafaresi.com'un haberine göre; Fox ekranlarının en çok seyredilen yarışmalarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada programının yeni sezonu başladı. İlk hafta çekimlerini tatil yaptığı Kıbrıs'ta tamamlayan Zuhal Topal'ın gafı ise yeni sezona damga vurdu. Zuhal Topal'ın evine gelmesine çok sevinen Sıdıka Teyze'ye, Zuhal Topal'ın 'Senin 40 mevlidine de geleceğim hiç merak etme' demesi ekran başındakileri adeta şok etti.