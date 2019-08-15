ZUHAL TOPAL'DAN İNTİHAR EDEN DAMATLA İLGİLİ YORUM!

Evlilik programıyla adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, sosyal medya hesabından video yayınlayarak intihar etti. Zuhal Topal ise Instagram hesabından programında ünlenen Doğan için taziye mesajı yayınladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etmişti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Zuhal Topal ise Doğan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Zuhal Topal ise Instagram hesabından kendi programında yer alan damat adayının fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm... Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.