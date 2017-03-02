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Zuhal Topal neden sinirlendi?

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Zuhal Topal neden sinirlendi?
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Esra Erol'a isminin yazdığı "1" numaralı Beşiktaş formasını "Ekranların bir numarası" notuyla hediye etti.

 Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gönderdiği hediye ile ünlü sunucu Esra Erol'un gönlünü fethederken rakibi Zuhal Topal'a nispet yaptı.

"1" NUMARALI FORMA

Fikret Orman, Esra Erol'un isminin yazdığı "1" numaralı formayı hediye olarak ünlü sunucunun programına gönderdi. Ayrıca formada tüm futbolcuların isimleri ve imzaları da yer alıyor.

"EKRANLARIN BİR NUMARASI"

Formanın gönderildiği zarfta ise "Futbolun bir numarası takımından ekranların bir numarası Esra Erol'a sevgiler… Fikret Orman" ifadeleri yer alıyordu.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR AŞK"

Hediyeyi alan Esra Erol da "Beşiktaş bizim için çok büyük bir aşk. Babamın takımı. Bende babasının kızı olarak Beşiktaşlıyım." sözleriyle Orman'ın jestine karşılık verdi.

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