Zuhal Topal, Esra Erol'un Sesini Titreterek Açıklama Yapmasına Göndermede Bulundu

Zuhal Topal, 'Duymayan Kalmasın'a katıldı ve evlilik programlarının kaldırılmasına yönelik soruları cevaplarken, Esra Erol'un dünkü açıklamalarda sesinin titremesine de gönderme yaptı.

Esra Erol evlilik programlarının kaldırılması yönündeki haberlere canlı yayında yanıt verdi. Onurunun her şeyden daha önemli olduğunun altını çizen Esra Erol, "Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam" dedi.

"BENİ İNSANLIĞIMDAN ÇIKARTTI"

Esra Erol'dan evlilik programlarının sonu geliyor haberlerine yanıt geldi. Canlı yayında açıklama yapan ve sezon sonunda artık bu mesleği yapmayacağını ima eden Esra Erol şunları söyledi; "Vallahi efendim, kaldırın bu programları siz de kurtulun, ben de kurtulayım. 10 yıldır ekrandayım 10 yıldır bu programı yapıyorum ve bir yere taşımaya çalıştım. Çok emek verdim, bir çocuğu büyüttüm... Ama son 2 yılda geldiği nokta artık beni hayatımdan, insanlığımdan çıkarttı.

"BEN O ÇAMURLA YAŞAYAMAM"

Esra Erol sözlerine şöyle devam etti; "Ben artık pes ettim. bu kadar söylüyorum. Sezon sonuna kadar Allah'ın izniyle yapıcam, ondan sonra... Ben onursuz bir insan değilim! Ben o haberlerin, o karelerin içerisinde olmak isteyen biri değilim. Benim onurum, benim gururum, benim vicdanım, benim şerefim, yaptığım her şeyden çok daha önemli. Çünkü ben babamdan bunu öğrendim. Kazanacağım paradan daha da önemli. Ben onursuz bir insan değilim. Benim şerefim, benim onurum her şeyden daha önemli. Ben babamdan böyle öğrendim çünkü. Yok artık! Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam. Bu sezon programı yaparım. Önümüzdeki sezon için şimdiden Allah'a ısmarladık."

GÖZLERİ DOLDU, KONUŞMAKTA ZORLANDI

Esra Erol'un bu konuşmayı yaparken gözlerinin dolması ve konuşurken zorlanması dikkat çekti.

GELİN ADAYINA YANIT VERMİŞTİ

Çıkan söylentileri kimlerin yaydığını bildiğini ifade eden Esra Erol, birkaç gün önce programdaki her şeyin kurgu olduğunu iddia eden eski adayının sözlerine "Evet burada yaşanan her şey kurgu, sen de kurgusun, senin yaşadıkların da kurgu, 64 çocuğu da ben doğurdum. Ne diyeyim artık." sözleriyle yanıt vermişti.

Star TV'de yayınlanan, 'Duymayan Kalmasın' programına katılan evlilik programı sunucusu ve oyuncu Zuhal Topal, evlilik programlarının kaldırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Dün Esra Erol'un programında sesini titreterek konuşmasına Topal, "Ben öyle sesimi titretip şöyle yaptım böyle yaptım demeyeceğim" diyerek göndermede göndermede bulundu.

ESRA EROL'A GÖNDERME YAPTI

Zuhal Topal evlilik programlarının kadırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Esra Erol dün programında konu hakkında açıklama yaparken sesi titremişti. Zuhal Topal, Erol'un bu haline göndermede bulunurak "sesimi titreterek ben şöyle yaptım ben böyle yaptım demeyeceğim" dedi. Seren Serengil de Esra Erol'un "gidiceğim" diye açıklama yapmasına kızdı: "Bir insan gidecekse çeker gider şova gerek yok."

PROGRAMIMIZ RTÜK'TEN EN AZ CEZA ALAN PROGRAM

Seren Serengil, "mutlu musun evlilik programı sunmaktan" diye sordu. Topal da "mutluyum tabii ki... Ancak gelinen nokta üzücü. Herkesin şapkasını önüne çıkarıp bir düşünmesi lazım. Ekranda her gün olan bir program için hatalar olması normaldir. Evlenmeye gelen de var eğlenmeye gelen de." diye yanıt verdi.



Topal, "istatikleri açın bakın RTÜK'ten en az cezayı benim programım aldı" diyerek iddialı bir söylem de ortaya attı.

"SOSYAL İÇERİKLİ PROGRAM SUNDUM 3 AYDA KALDIRILDI"

Zuhal Topal, "Ben engelli insanların başarılarını sundum. Pek çok sosyal içerikli programlar yaptım fakat 3 ayda kaldırıldı ilk 100'e giremedim. En çok şikayet edilen evlilik programları, ama en çok izlenen de evlilik programı" dedi.

DİZİ VE FİLMLERDE OYNAMAK İSTEDİĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ

İşsiz kalmayacağını da söyleyen Topal, "Benim çıkış noktam evlilik programları değil, dizi ve filmler de oynamayı çok özledim" diyerek oyunculuğa geri dönmek istediğinin sinyalini verdi.