Zuhal Şengül Amerika'da neler yapıyor?

Herkesin şimdi nerede ne yapıyor dediği Zuhal Şengül ile ropörtaj yaptık. Bakın Zuhal şimdilerde neler yapıyor.

THY’daki görevinden atıldıktan sonra medya da çok gündem de kaldın bunu artıya çevirdin mi?

Daha önce çalıştığım havayolu şirketi iş akdimi fes etti. Atılmak sanırım daha farklı bir kavram.

Bunu fırsata çevirmedim, sessiz kalmayı tercih ettim. Bahsettiğimiz olayın olduğu zaman bütün kanallardan ve gazetelerden röportaj teklifi alıyordum ama gündemde o kadar ciddi konu varken böyle gereksiz ve asparagas bir haber ile gündemi meşgul etmek istemedim.

O tarihlerde New York’a taşındım ve zaten yaptığım şeyleri yapmaya devam ettim.





Türkiye bir dönem gündem de kaldın. Ama şimdi Amerika magazin basınına erotik fotoğraflarinla kapak oluyorsun. Bu ülkede de tanınıyormusun?

Kendi ortamımda tanınıyorum. Ama tanınmamın ve etkinliklere davet edilmemin asıl sebebi hayvan hakları savunucusu kimliğim.

Evlendin ve bir çocuk sahibi oldun. Eşin seni kıskanıyor mu? Erotik fotoğrafların hakkında ne düşünüyor?

Arada güven olduktan sonra kıskançlık ilişkinin tadı tuzu oluyor. Eşim bana güveniyor. Işıklar ve kamera kapandıktan sonra evde çocuğunu yetiştiren ve ocakta yemeği olan sıradan bir kadınım.



Özgürlüğü çok seviyormusun?

Özgürlüğümü çok seviyorum. Ama her insanın özgürlük anlayışı farklıdır. Benim için sabahları telefonun alarmını kurmak zorunda olmamak. İstediğim saatte sokağa çıkmak ya da istediğimi giymek, düşüncelerimi korkmadan dile getirmek özgürlüktür mesela.

Oyunculuk teklifleri gelse düşünürmüsün?

New York’a geldiğim ilk yıllarda birçok büyük projede oynama fırsatım oldu fakat çalışma müsadem yoktu. Şimdi çalışma müsadem var ama çocuğumu bırakıp film setlerinde vakit harcamayı tercih etmiyorum.



Bir dönem bir kilipte oynadın. Seksi mayo ile bu medya düştü çok tıklandi seksi olmayı seviyorsun galiba.

O klip zaten çoktan yayınlanmıştı, YouTube’da vardı. Basın sonradan keşfedip sanki gizli bir videoyu ortaya çıkartmışçasına manşetler atıp yanlış algı oluşturdu. Gizleyeceğim klipte neden oynayayım ki ?

Seksi olmak benim için görüntüden çok daha öte! Düşünce tarzı, bilgi birikimi, nezaket ve kalitenin birleşimidir seksilik bana göre.

Amerika'da basın magazin dergilerinde kapak oluyorsun bu olayı artı çevirmeyi düşünüyormusun?

Bir zamanlar insanların beni yargılamasına sebep olan fotoğrafların sonunda hak ettiği yeri bulması beni çok mutlu ediyor. Artıya çevirmek için bir çabanız olmadığında hiç beklemediğiniz fırsatlar kapınızı çalabiliyor.

Türkiye kadına siddet olayları çogaldı. Senin görüşlerin ne? Sence bu olayların arkasında neler yatıyor?

Maalesef tüm dünyada kadınlar şiddet görüyorlar!

Bazı ülkelerde ise bu durum çok daha fazla.

Kadına şiddetin arkasında erkeklerin yetiştirilme tarzının ve kadınların erkeklerle eşit kabul edilmemesinin yattığını düşünüyorum.

Kadınlar annelerimiz, kızkardeşlerimiz ve kız çocuklarımız. Bu dünyayı ayakta tutan en kutsal varlıktır kadın! Dünyayı kadınlar yönetseydi bu kadar savaş, şiddet ve kölelik olmazdı!