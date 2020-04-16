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Zuhal Karadeniz 'Gün ve Dem' Başlıklı Yazılarıyla Yakında Haberkonseyi.com'da

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Zuhal Karadeniz 'Gün ve Dem' Başlıklı Yazılarıyla Yakında Haberkonseyi.com'da
Bestekar ve söz yazarı Zuhal Karadeniz, yeni yazılarıyla yakında haberkonseyi.com'da sizlerle bulaşacak.

Türkçe Pop kültüründe bestekarlığından ve söz yazarlığından ayrı bir yeri olan Zuhal Karadeniz, 'Gün ve Dem' başlıklı yazılarıyla yakında haberkonseyi.com'da siz sevenleriyle buluşacak.

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