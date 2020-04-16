Türkçe Pop kültüründe bestekarlığından ve söz yazarlığından ayrı bir yeri olan Zuhal Karadeniz, 'Gün ve Dem' başlıklı yazılarıyla yakında haberkonseyi.com'da siz sevenleriyle buluşacak.
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- Zuhal Karadeniz 'Gün ve Dem' Başlıklı Yazılarıyla Yakında Haberkonseyi.com'da
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Zuhal Karadeniz 'Gün ve Dem' Başlıklı Yazılarıyla Yakında Haberkonseyi.com'da
Bestekar ve söz yazarı Zuhal Karadeniz, yeni yazılarıyla yakında haberkonseyi.com'da sizlerle bulaşacak.
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Zuhal Karadeniz 'Gün ve Dem' Başlıklı Yazılarıyla Yakında Haberkonseyi.com'daBestekar ve söz yazarı Zuhal Karadeniz, yeni yazılarıyla yakında haberkonseyi.com'da sizlerle bulaşacak.
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- 14:57 - Zuhal Karadeniz 'Gün ve Dem' Başlıklı Yazılarıyla Yakında Haberkonseyi.com'da
- 13:24 - Devlet Desteği Hakkında Tüm Merak Edilenler
- 13:04 - O Süreler 3 Ay Uzatıldı
- 13:02 - İçişleri Bakanlığından Pazarlarla İlgili Açıklama
- 13:01 - Güney Amerika'da Şiddetli Deprem
- 12:58 - Bakan Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneğilye İlgili Açıklama
- 12:29 - Serenay'dan Heyecanlandıran Paylaşım
- 12:04 - Meral Akşener'in Covid-19 Testi Belli Oldu
- 11:35 - Covid-19'da Başarı Gösteren Almanya'dan Korkunç Rakamlar
- 10:45 - YÖK Başkanından Önemli Açıklamalar
- 10:43 - Organize Suç Örgütü Lideri Alaaattin Çakıcı Tahliye Oldu
- 21:46 - Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı
- 21:38 - Flaş... Flaş... Sağlıkta Şiddet Düzenlemesi Meclis'ten Geçti!
- 14:17 - Flaş... Flaş... İstanbul'da Binlercesi Ele Geçirildi!
- 12:46 - Demet Özdemir İsyan Etti!
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