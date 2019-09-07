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ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PİRİMİNE ZAM!

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ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PİRİMİNE ZAM!
Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarına zam yapıldı. Buna göre yeni ücretler birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 liradan az olamayacak.

SonDakika.com'un haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 liradan az olamayacak. Söz konusu miktarlar daha önce sırasıyla 95, 70, 55, 45 ve 35 lira şeklindeydi.
8 KAT VE ÜZERİ OLAN BİNALARDA YÜZDE 10 ARTIŞ
İnşaat ruhsat yılı, 2000 ve öncesi olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 artırılacak.
Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 indirilecek. Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda tarife fiyatı yüzde 10 yükseltilecek. Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dahil edilmeyecek.
Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.
Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya da sürprim uygulanmayacak. Birleşen indirimler ve sürprimler birbiri ile toplanarak uygulanacak.
AZAMİ TEMİNAT TUTARI 215 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları, zemin koşulları ve bina öz nitelikleri kullanılarak belirlenecek ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanacak. Yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 190 bin liradan 215 bin liraya yükseldi.
Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Bu kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel 890 liradan bin 20 liraya, yığma kagir yapılar için 635 liradan 725 liraya, diğer yapılar için 310 liradan 355 liraya çıktı.

 

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