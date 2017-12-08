Zorla Getirilme Kararı!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemesem Olmaz' programında "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında yapılan yorumlarda "iftira" ve "hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla sunucular Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 sanığın 8 yıl 4'er aya kadar hap

Mahkeme, usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan 5 sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi. Nihat doğan ve Ömür Varol, önce TV binasında sonra otaparkta kavga edince ikilinin yolu ayrılmıştı.



Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi oyuncu Necati Şaşmaz ile avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraoğlu, Bircan İpek ve Cihad Zembat ile şikayetçi Pana Filmi avukatları temsil etti.

uruşmada beyanda bulunan müşteki Necati Şaşmaz, şikayetçi olduğunu belirterek, "Ben iftira ve hakarete uğradım. Davaya müdahil olarak katılmak istiyorum. Suçtan kaynaklı maddi zararım vardır. Dizinin yayın yapamayacağı şeklinde iftira atıldıktan sonra görüştüğümüz kanallardaki insanların etkilenmesi ve o dönemde yaşla, kuru ayrılamadığı için hangi durumda olduğumuz şüphesi oluştu. Dizimizin yayın döneminde sorunlar oluştu. Avukatım aracılığıyla tazminat davası açtık." diye konuştu.

Şaşmaz'ın avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "300 bin liralık tazminat davası açtık. Usulüne uygun davetiyeye rağmen gelmeyen sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Pana Film'in avukatı Ergün Sarıtaş da şirket olarak maddi ve manevi zararlarının olduğunu anlatarak, "Burada en büyük zarar, Kurtlar Vadisi'ne verilmiştir. Kanallarla görüşmelerde bazı sıkıntılar yaşanmış. Şirketin çektiği Kurtlar Vadisi Vatan filminin izlenme oranı öncekilere göre daha az olup, buna sanıkların sebebiyet verdiğini düşünmekteyiz. Bu da şirketin maddi zararını ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Sanıkların avukatı Serap Berkyürek ise müvekkillerinin Avrupa Yakası'nda ikamet ettiklerini ve televizyon çekimleri nedeniyle duruşmaya katılamadıklarını kaydederek, mahkemenin takdir etmesi halinde ifadelerinin Çağlayan Adliyesi'nde alınmasını istedi.

Mahkeme, sanıkların Çağlayan Adliyesi'nde talimatla dinlenmeleri talebini, büyükşehir sınırları içinde talimat yazılamayacağı gerekçesiyle reddetti. Sanıkların davetiyeye rağmen duruşmaya katılmadıklarından açık adreslerinin tespiti yapılarak yargı çerçevesi dahilinde ise zorla getirilmeleri için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, müştekiler Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat'ın, uzun yıllar televizyonda gösterimi yapılan "Kurtlar Vadisi Pusu" adli dizinin yapımcısı olan Pana Film unvanlı şirketin ortağı olduğu hatırlatılıyor.

İddianamede, müştekilerin, Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" adlı programda, yapımcılığını üstlendikleri dizinin yaklaşık 4 yıl önce yayımlanan 159. bölümündeki bazı sahnelerin uydurma görüntülerle bağdaştırılıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suç teşkil eden eylemler yapılacağına dair tehdit şeklinde yorumlandığı, yine ileride kullanmak üzere 2016 yılı Mayıs ayında patent başvurusunu yaptıkları "Kurtlar Vadisi Darbe" isminden FETÖ adlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yaparak kendilerine hakaret edildiğini ve iftira atıldığını belirttikleri aktarılıyor.

Şaşmaz ve Canpolat'ın, söz konusu programda konuşan kişilerin bizzat isimlerini kullanarak kişilik haklarına saldırdıklarını belirterek, kendilerinin dizinin birçok bölümünde FETÖ'nün eylemlerini halka anlattıklarını, iddiaların asılsız olduğunu, sorumlu tüm kişilerden şikayetçi olduklarını söylemeleri üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, ilgili televizyon kanalı yönetimiyle yapılan yazılı görüşmede, eylem tarihinde programın sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek tarafından sunulduğu, Cihad Zembat'ın ise yayının sorumlusu olduğunun belirtildiği kaydediliyor.

İddianamede, sanıkların üzerilerine atılı "hakaret" ve "iftira" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 1 yıl 9 ay 15'er günden 8 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.