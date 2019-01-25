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Zor günler geride kaldı

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Kubilay Gecelerde

BJK li futbolcu Caner Erkin dün eşi Şükran Ovalı ile alışveriş merkezi neydi. Çift doğduktan sonra kalp ritmi bozukluğu sebebi ile yoğun bakımda kalan kızları Mihran Ela nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Şükran hanim zor günler geçirdik. Şimdi allah a şükür kızımızın sağlığı yerinde diyerek mutluluğunü dile getirdi.

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