Zor bir kadın!

Yeşim Salkım ne kadar sevgilim yok dese de yaptığı paylaşımlarla sevgilisinin olduğunu gizleyemiyor ama Salkım "Ben zor bir kadınım, çok seçiciyim" diyor

Magazin muhabirleri tarafından Murat Karabova ile görüntülenen Yeşim Salkım, o anın sıcaklığıyla konu hakkında açıklama yapmazken, daha sonraki günlerde katıldığı programlarda bu aşk iddialarını yalanlamıştı.

Tam da görüntüler ve yakalanma unutulurken bu defa Karabova adı Cicişler olarak tanınan Esra Ersoy’la birlikte anıldı. Ersoy, ‘Yeşim Salkım’ın sevgilisi Murat Karabova bana tecavüz etti’ diyordu.

Sosyal medya hesabından bu konu hakkında sert ifadeler içeren bir açıklama yapan Salkım, yazdığı satırları yeterli görmemiş olacak ki paylaşımlar yapmaya devam etti.