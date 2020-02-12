Zor Bir Dönemden Geçtim

Sevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğrafları internete sızdırılan Aslı Bekiroğlu, reklam yüzü olduğu bir cilt bakım markasının lansmanında görüntülendi. Yaşadığı siber zorbalığın ardından ilk kez kamera karşısına geçen oyuncu, duygularını dile getirdi.

"ÇOK DESTEK ALDIM"

Habertürk'ten Şevval Yılmaz'ın haberine göre; Bekiroğlu, "Şu an senin neler hissettiğini merak ediyoruz" sözleri üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Zor bir dönem geçirdim ama bu dönemden sonra artık hayata farklı bir yerden bakıyorum. Çünkü çok destek aldım.

Tanımadığım onlarca kadından, erkekten, meslektaşlarımdan, basın mensuplarından, köşe yazarlarından çok büyük destek aldım. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Bu dünyadaki iyliğe yeniden inanmamı sağladı. Sosyal medyada insanlar sizleri tanımadan eleştiriyorlar, aşağılıyorlar, yargılıyorlar ama bu insanların dışında bir de bunun bir suç olduğunu görüp bana destek olan, kişiye ne kadar zarar verebileceğini bilen insanlar da var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim.

Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum."

İREM DERİCİ'DEN ASLI BEKİROĞLU'NA DESTEK

İrem Derici, lansmanda Aslı Bekiroğlu'nu yalnız bırakmayan isimler arasındaydı. Ünlü oyuncuya destek olan popçu, "Bundan sonra herhangi biri siber zorbalığa uğradığında beni de bir savaşçı olarak yanında görecektir" ifadelerini kullandı.

"SİBER ZORBALIK ÖLÜMDEN DÖNMEME SEBEP OLDU"

Yıllar önce geçirdiği zor günleri hatırlatan İrem Derici, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Biz Aslı ile bugün tanışıyoruz diyebilirim. Türkiye'nin sanırım en çok linç yiyen, en çok dalga geçilen, alay edilen kadınlarından biriyim. 8 yıldır bu piyasadayım. Siber zorbalığın en dibini görmüş bir kadınım.

Hatta bu, 3 yıl önce benim 40 kiloya kadar düşüp, 30 gün yoğun bakımda yatıp, gerçekten ölümden dönmeme sebep olan bir durum. Üç burun ameliyatı oldum, sırf bu siber zorbalıklardan kurtulmak için. Bir dönem ağzımı diktirmeyi düşündüm ama böyle bir şey olmadığı için yapamadım. Artık çelik bir duvar oldum. Akıl sağlığımı yitirdim bir dönem. Psikolojik tedavi gördüm. Son bir yıldır daha iyiyim. O yüzden bugün buradayım."

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