Asma Mahallesi Dağbaca mevkisinde bulunan özel maden ocağında işçiler yer altında çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle karbonmonoksit gazı açığa çıktı. Gazdan zehirlenen maden işçileri Kenan Kulakçı (40) ve Oğuz Demir (26), mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartıldı. Hastaneye götürülen 2 işçi, yolda yaşamını yitirdi. Kulakçı ve Demir'in cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu arada, olayı duyarak hastaneye gelen maden işçilerinin yakınları, sinir krizi geçirdi.
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Zonguldak'taki maden ocağından kara haber
Zonguldak'ta özel bir maden işletmesinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.
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