Zonguldak'ta plajda bira içen kadınlara gözaltı

Zonguldak’ta Halk plajına giden iki kadın bira içtikleri gerekçesiyle önce güvenlik görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldı, ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak haklarında “kabahatler kanunu” uyarınca para cezası kesildi.

Zonguldak’ta yaşayan S.Ç. dün (12 Eylül) akşam saat 18.00 sularında bir kadın arkadaşı ile birlikte gittiği kamuya açık Kapuz Halk Plajı’nda otururken, önce güvenlik görevlisinin sözlü tacizine uğradı. Ardından da plaja çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis, S.Ç. ve arkadaşı hakkında çevreye rahatsızlık verdikleri suçlamasıyla para cezası kesti.

S.Ç. ve arkadaşı çevreyi rahatsız edecek bir davranışta bulunmamış, güvenlik ve polis dışında kimse de haklarında şikayetçi olmamıştı. Bu müdahalelerin gerekçesi, S.Ç.’nin plajda bira içmesiydi.

“İÇKİ İÇMEYİ YASAKLAMANIN HİÇBİR MANTIĞI YOK”

Yaşadıklarını Sendika62.Org’a anlatan S.Ç. “Mesai çıkışı arkadaşımla Zonguldak Kapuz Halk Plajında otururken, oranın güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen biri tarafından sahilde bira içmenin yasak olduğu gerekçesi ile sert bir dille uyarıldık.” dedi.

S.Ç. yaşadıklarını anlatmaya şöyle devam etti:

“Asıl bize rahatsızlık verenin kendisi olduğunu, sahilin kamu malı olduğunu burada kimseyi rahatsız etmeden içki içmenin yasaklamanın hiçbir mantığı olmadığını, bunun yerine çevreye gerçekten rahatsızlık veren insanların uyarılması gerektiğini anlatmaya çalıştık.”



“BAYAN OLMASANIZ KOLUNUZDAN TUTTUĞUM GİBİ TEKME TOKAT DIŞARI ATARDIM”

Bu itirazlarını dile getirmeleri üzerine güvenlik görevlisi S.Ç.’ye “Bayan olmasanız kolunuzdan tuttuğum gibi tekme tokat dışarı atardım” diye çıkıştı.

Bundan sonra yaşananları S.Ç. şöyle anlattı:

“Biz de kadın olduğumuz için yapılması gerektiğini düşündüğü uygulamadan imtina etmemesini söyledik.

Şefi olduğunu söyleyen kişiyi çağırdı. Aynı şekilde sahilin belediyeye ait olduğunu ve sahilde içki içmenin yasak olduğunu söyledi. Biz de böyle bir yasağın hukuki olmadığını, plajın herkese ait olduğunu söyledik.

Bu görevliler tarafından 155 arandı. Polis geldiğinde denizdeydim. İsmim anons edildi. Sahilde polisler tarafından arkadaşımla beraber hakkımızda çevreyi rahatsız etmekten ihbar olduğu gerekçesiyle önce Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne muayeneye, sonrada Karaelmas Polis Karakolu’na götürüldük.

Orada alkol promili ölçümü yapıldı. Arkadaşımda sıfır, bende elli promil alkol ölçümlendi. İkimize de ‘alkol almaktan’ değil çevreye rahatsızlık vermek gerekçesiyle 109 TL idari para cezası kesildi ve bunu imzalamaya zorlandık. Cezaya itiraz ettik, imzadan imtina ederek karakoldan ayrıldık.”

S.Ç. maruz kaldıkları muamelenin kabul edilemeyeceğini, sorumlular hakkında hukuki başvurularda bulunacağını belirtti.