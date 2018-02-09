Zonguldak - İstanbul Yolu Kapandı!

ZONGULDAK - İstanbul Karayolu'nda yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yolun bir şeridini ulaşıma kapattı.

Karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırırken, Karayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Heyelan, saat 06.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bir süre önce çift şeritli yol genişletme çalışması yapılan karayoluna, dik yamaçtan kopan büyük kaya parçaları düştü. İki yönlü olan yolun Zonguldak yönü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Trafik ise tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Polisin yaptığı araştırmada görgü tanıklarının heyelan sırasında yoldan araç geçmediğini söylediği öğrenildi. Heyelanın araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde yaşanmaması ise büyük faciayı önlediği belirtildi.



Karayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, heyelanın olduğu bölgede inceleme yaptı. Sabaha karşı meydana gelen heyelana anında müdahale ettiklerini ifade eden Özendi, "Ekiplerimiz hızlı şekilde olay yerine geldi. Müdahalemizi yaptık. Sevindirici taraf Allah'a şükür can kaybı olmadı. Kimsenin burnu kanamadı Olmasaydı daha iyiydi tabi ama devletimiz güçlüdür. En kısa zamanda yolu temizleyeceğiz. Büyük kaya parçaları var. Bunları kırıyoruz. Bu şekilde çalışmamız halinde en geç 1 haftada yolu temizleriz" dedi.



Aracıyla yoldan geçen 22 yaşındaki Serkan Akgöz ise sabah geldiklerinde yolun çökmüş olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Yol trafiğe kapanmış. Araçlar tek şeritten ilerliyor. Burası İstanbul yolu. Yukarıda hastane var. Araba kalmış mı kalmamış mı bilgimiz yok" diye konuştu.