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Ziynet’ten konser öncesi hacamatı!

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Ziynet’ten konser öncesi hacamatı!
Şarkıcı Ziynet Sali, önceki gün sabahın erken saatlerinde spor yaparken objektiflere yansıdı.

Sahildeki yürüyüşünün ardından Bebek Parkı’nda esneme hareketleri yaparken görüntülenen Sali'nin sırtındaki hacamat izleri dikkatlerden kaçmadı.

Ayaküstü gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları cevaplayan Ziynet Sali, “Yeni single çalışmalarım devam ediyor. Yakın zamanda müzikseverlerle buluşacağım. Onun öncesi Ender Saraç'la buluşarak hacamat yaptırdım. Yeni olduğu için izleri geçmedi ama kendimi iyi hissediyorum, arındım diyebilirim” dedi.

Konser takvimine de 14 Haziran Kuşadası konseriyle start vereceğini söyleyen Sali, “Yoğun bir konser takvimi beni bekliyor. 14'ü sonrası durmadan koşturacağım” dedi.

 

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