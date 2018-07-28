  • BIST 95.585
  • Altın 190,781
  • Dolar 4,8498
  • Euro 5,6540
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABoğaz gemi trafiğine kapatıldı

Ziynet'in midye aşkı

»
Ziynet'in midye aşkı
Tatil sezonunu Bodrum'da açan Ziynet Sali, fit görünümüyle dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat yüzdükten sonra arkadaşları ile birlikte midye yiyen Sali, gazetecilere de midye ikram etti.

Başarılı şarkıcı Ziynet Sali Bodrum sezonunu açtı.

Önceki gün Torba'daki bir otelde arkadaşları ile birlikte suyun tadını çıkaran Sali, fit görünümü ile dikkat çekti.

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre yanındaki bayan arkadaşı ile kendisini serin sulara bırakan şarkıcı, yaklaşık yarım saat yüzdükten sonra, yoldan geçen midyeciyi yanına çağırarak arkadaşları ile birlikte midye yedi.

25 tane midye yiyen Sali, gazetecilere de midye ikram ederek " Olmayan selülitlerimi yazmayın" diyip kahkaha attı. Başarılı şarkıcı, midyeciye toplamda 200 TL verdi.

1-093.jpg2-093.jpg3-080.jpg4-053.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşsiz kalan Seda Akgül bikinili paylaşım yaptı27 Temmuz 2018 Cuma 15:02
  • Birce Akalay'ın yeni dizisi belli oldu!27 Temmuz 2018 Cuma 14:18
  • İngiliz Model'den cüretkar poz!27 Temmuz 2018 Cuma 14:00
  • Emina'dan kaçamak cevap!27 Temmuz 2018 Cuma 11:38
  • Amerikalı kadın futbolcu Bodrum'u salladı27 Temmuz 2018 Cuma 11:01
  • Hadise'den Nur Yerlitaş'a sert tepki!27 Temmuz 2018 Cuma 10:34
  • 'Damat adayı'nın ablası öldürüldü27 Temmuz 2018 Cuma 10:14
  • Kıvanç kesenin ağzını açtı!27 Temmuz 2018 Cuma 09:33
  • Chloe nefes kesti!27 Temmuz 2018 Cuma 09:23
  • Chloe'den cesur transparan kıyafet!26 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim