Ziynet'in midye aşkı

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Ziynet Sali, fit görünümüyle dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat yüzdükten sonra arkadaşları ile birlikte midye yiyen Sali, gazetecilere de midye ikram etti.

Başarılı şarkıcı Ziynet Sali Bodrum sezonunu açtı.

Önceki gün Torba'daki bir otelde arkadaşları ile birlikte suyun tadını çıkaran Sali, fit görünümü ile dikkat çekti.

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre yanındaki bayan arkadaşı ile kendisini serin sulara bırakan şarkıcı, yaklaşık yarım saat yüzdükten sonra, yoldan geçen midyeciyi yanına çağırarak arkadaşları ile birlikte midye yedi.

25 tane midye yiyen Sali, gazetecilere de midye ikram ederek " Olmayan selülitlerimi yazmayın" diyip kahkaha attı. Başarılı şarkıcı, midyeciye toplamda 200 TL verdi.