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Ziynet Sali'den iddialara yanıt!

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Ziynet Sali'den iddialara yanıt!
Ziynet Sali, Sıla Gençoğlu’nun kendisini darp ettiği söylentilerine açıklık getirdi. Sabrının taştığını ifade eden şarkıcı, “Kimseyle derdim yok. Zaten ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor” dedi.

ZİYNET Sali, Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Sıla’nın kolunu kırdığı iddialarına yanıt verdi. 

Önceki gün Etiler’de bir alışveriş merkezinde dolaşırken görüntülenen Sali, muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

“Söylemezsem Olmaz” adlı programda Sıla Gençoğlu’nun, şarkıcı Ziynet Sali’yi darp ettiği söylentileriyle ilgili Sali şöyle konuştu: “Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar, konuşma yasağım var. Tabii çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onu da yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok zaten ama sürekli ve ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor."

ÇİRKİNLEŞMENİN ÂLEMİ YOK

"Bu kadar çirkinleşmenin âlemi yoktu, insan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor. Konu zaten yargıda, avukatım ilgileniyor.”

Ünlü şarkıcı, “Sıla hanımla görüşüyor musunuz” sorusuna ise “Tabii ki görüşüyorum. Hatta olaylardan sonra aradım, ‘geçmiş olsun’ dedim. Her zaman arkadaşız biz. Aynı sektördeyiz, meslektaşız” yanıtını verdi.

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