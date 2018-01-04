Ziynet Sali modaya uydu

Son olarak Anthony Marshall ile bir dönem flört edip ayrılan Ziynet Sali, şimdilerde gönlünü eski kaleci Tolga Temiz'e kaptırdı.

Yıllardır bir ilişki yaşamayan Ziynet Sali, son dönemlerde ingilizce şarkısının aranjesini ve Avrupa yapımcılığını üstlenen Anthony Marshall ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı. Mutluluğu Marhall ile bulamayan güzel şarkıcı gönlünü eski kaleci Tolga Temiz'e kaptırdı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre 42 yaşındaki Ziynet Sali, 13 yaş küçük 29 yaşındaki eski kaleci Tolga Temiz ile yılbaşı arifesinde Morini'de görülmüş, ele güne karşı hiç çekinmeden bayağı samimi hareketler sergilemişler. Ziynet Sali'nin gizemli arkadaşı kim? Ziynet Sali'nin son dönemde adeta moda haline gelen 'küçük sevgili' akımına ayak uydurduğu düşünülüyor.