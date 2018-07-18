Ziynet Sali ile Halil Söyletmez aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube fenomeni, ünlü bir şarkıcının bir sosyal medya fenomeni ile aşk yaşadığını dile getirmişti. Daha sonra bahsi geçen isimlerin Ziynet Sali ve Halil Söyletmez olduğu ileri sürüldü. Halil Söyletmez bu iddialara yanıt verdi.

Vine videoları ile tanınıp daha sonra 'Cumali Ceber' filmiyle sinemaya atılan oyuncu Halil Söyletmez'in, şarkıcı Ziynet Sali ile (43) aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların ortaya çıkmasının sebebi ise bir Youtube fenomeninin kanalında "Ünlü bir şarkıcımız ile bir sosyal medya fenomeni aşk yaşıyor" sözlerini dile getirmesiydi.

Aşk dedikodusu sosyal medyaya bomba gibi düşerken Halil Söyletmez Instagram hesabından haberleri yalanladı. Söyletmez, şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlar, malum haber yalan. Evliliğe doğru giden düzenli bir ilişkim var. (Hepiniz biliyorsunuz) Belli ki birilerinin canı sıkılmış. İyi eğlenceler."