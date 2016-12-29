ZİYARETLE GELEN “DELİGÜL”

Cansu, Yılın son sürpriz şarkısı “Deligül” ile kısa sürede en çok beğeniler şarkılardan birine daha imza attı. Başarılı müzisyene şarkısında Berkay eşlik ediyor.

Yazdığı şarkılar kadar solist performansı ile son dönemin adından sıkça söz edilen isimlerinden olan Cansu, sürprizlerle dolu yeni projesi “Deligül”ü CF&Poll ortaklığıyla Aralık 2016’nın ilk haftası piyasaya çıkardı. Sözleri Cansu Kurtçu’ya bestesi Cansu Kurtçu ve Fettah Can’a düzenlemesi ise Çağrı Telkıvıran’a ait olan “Deligül”ün tüm kayıtları Doğulu Stüdyo’da gerçekleşti. Şarkının mixlerinde Aliş Kaygusuz’un masteringinde ise Çağlar Türkmen’in imzası yer alıyor.

Cansu’nun “Deligül” Sürprizi

“Deligül”ün kayıtları sırasında stüdyo ziyarete gelen ve şarkıyı dinleyen Berkay, projede mutlaka yer almak istediğini dile getirerek şarkıya dahil oldu. Daha önce de Cansu şarkılarına kendi albümlerinde yer veren Berkay, bu kez Cansu’yla birlikte “Deligül”ü seslendirdi. İkilinin müzikal birlikteliklerine bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Cansu ve Berkay, “Deligül”ün video klibi Bedran Güzel yönetmenliğinde Ümraniye Film Platoları’nda kurulan 5 ayrı sette gerçekleştirildi.