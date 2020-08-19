Ziya Selçuk'tan okulların açılma tarihi ile ilgili son dakika açıklaması!

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, okulların açılması hakkında son dakika açıklamalarında bulunuyor.

Bakan Ziya Selçuk, 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt verirken "Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız." ifadelerini kullandı. Selçuk, okullardaki koronavirüs tedbirlerini incelemek için 2000 denetmenin eğitim aldığını duyururken dezenfektan ve maske konusunda bir endişeye sahip olmadıklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı ayrıca, "Velilerimize nasıl destek oluruz, onu da planlıyoruz. Toplumun tamamından bu konuda destek bekliyoruz. Okullar açılmazsa ne kazanırız ne kaybederiz Bilim Kurulu’yla konuşuyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Ankara'daki Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim törenine katılım gösterdi. Burada son dakika açıklamalarında bulunan Bakan Ziya Selçuk, okulların açılma tarihi başta olmak üzere birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Selçuk, kendisine yöneltilen 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna da yanıt verdi ve bir kez daha 21 Eylül tarihini işaret etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN OKULLARIN AÇILMA TARİHİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Ziya Selçuk'un okulların açılması ve diğer birçok konuya ilişkin son dakika açıklamaları şu şekilde:

Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz.

Okulun hangi mekanda ne yapacağız nasıl yapacağız öğretmenler neye dikkat edecek, okul yöneticilerin alması gereken önlemler nelerdir, servis araçları için alınması gereken önlemler nelerdir... Tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık.

2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu.

Okulların öz değerlendirme yapmasını istiyoruz.

Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır.

Çocuklarımızın sağlığını biz önemsedikçe velilerimizin de okullara olan güvenini artacağına eminiz.

Diyelim bu belge alındı ama bu bir süreç. Bir okulun bir kere temiz olması yetmiyor. Devamlılık söz konusu. okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda bir takım çalışmalar da yapılıyor alt yapısı hazırlanıyor. Bunu takip etmek için bir yazılım hazırladık.

Bakanlık olarak bu çalışmalar zaten bizim görevimiz. Bu toplumsal da bir mesele. Bu toplumun tamamının üstlenmesi gereken bir mesele.

Okullara sadece 'eksiğiniz var' demek değil bu eksiğini nasıl giderileceği konusunda onlara yardım da söz konusu.

Dezenfektan ve maske temini de söz konusu.

Uzaktan eğitimle ilgili toplantımız olacak.

Mekansal ve müfredat olarak bir seyretmeden bahsediyoruz. Çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanı nasıl olacak tüm bunları zaman gösterecek.

Biz şu kademelerde riskin olmadığı söylenirse biz o kademelerde açarız.

Önemli olan ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun ve öğretmenlerimizin sıkıntı yaşamayacağı şekilde müfredatın ön görülen zaman dilimlerine sığacak bir seyreltmeden söz ediyoruz.