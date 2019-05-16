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Zİraat Türkiye kupasının sahibi Galatasaray!

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Zİraat Türkiye kupasının sahibi Galatasaray!
Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Akhisarspor ile Galatasaray, Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşı karşıya geldi.

 Mücadeleden 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılı takım, kupanın sahibi oldu.

1' Final başladı
5. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Linnes'in ortasında Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.

21. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza yayına yakın bir noktadan Linnes'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada sol kanattan Linnes'in ortasında penaltı noktası üzerinde Feghouli'nin şutu savunmaya da çaparak dışarı gitti.

29. dakikada sağ kanattan Selçuk'un köşe atışında Diagne'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

39. dakikada Diagne'nin pası ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Henry Onyekuru dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

46' Sivas'ta ikinci yarı başladı

50. dakiada Elvis Manu'nun pası ile sol çaprazın gerisinde topla buluşan Güray Vural'nuş şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

51. dakikada ceza sahasına sokulan Onyekuru'nun sert şutunda top direğe çarptı, ardından kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

53. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Lopes'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

57. dakikada Akhisarspor'un kontratağında Güray'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumda Manu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Linnes, Barbosa tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

76. dakikada Lopes ceza sahası içinde Diagne'ye faul yaptı. İlk önce pozisyonu devam ettiren hakem Suat Arslanboğa, ardından VAR'a giderek penaltı kararı verdi.

81. dakikada beyaz noktanın başına geçen Sinan Gümüş, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

88. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Feghouli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Diagne, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3

Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, Ali Şencan
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Kadir Keleş, Rotman, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic (Aykut dk. 60), Zeki Yavru (Cikalleshi dk. 90 ?), Sissoko, Barbosa, Lopes, Güray Vural (Bokila dk. 86 ?), Elvis Manu
Yedekler: Halil Yeral, Musa Nizam, Serginho, Eray Ataseven, Regattin, Onur Ayık
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Galatasaray: Muslera, Mariano, Linnes, Marcao, Luyindama, Onyekuru, Belhanda, Selçuk İnan (Donk dk. 74), Ndiaye (Sinan Gümüş dk. 67), Feghouli (Fernando dk. 90 ?), Diagne
Yedekler: İsmail Çipe, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Muğdat Çelik, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Manu (dk. 57) (Akhisarspor), Sinan Gümüş (dk. 81 pen.), Feghouli (dk. 88), Diagne (dk. 90+4) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Lopes (dk. 78) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Rotman, Vrsajevic, Güray, Bokila, Fatih Öztürk, Sissoko (Akhisarspor), Luyindama, Feghouli (Galatasaray)  

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