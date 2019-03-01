Ziraat, Demirören medya grubuna neden kayyum atadı

Demirören Grubu'nun, yüzlerce milyon dolar kredi aldığı Ziraat Bankası'ndan yönetici transfer etmesi, etik tartışmasına yol açmıştı. Ancak meselenin tartışmalı bir transferden başka bir boyutu olduğu ortaya çıktı.

Uzun yıllar enerji sektöründe faaliyet gösteren Demirören Grubu, son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği açık desteğin ardından hızlı bir büyüme kaydetti.

Önce Milliyet ve Vatan gazetelerini, geçen sene de Doğan Medya Grubu’nun tümünü birden kamu bankasının verdiği krediyle satın alan Demirörenler, Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeyle ödemek üzere 675 milyon dolar kredi kullanarak, Türkiye medyasının en büyük gücü haline geldiler.

ÖNCE ‘PARAMIZ VARDI VERDİK’ DEDİLER…

Ziraat ile Demirörenler arasındaki ilk kredi ilişkisi de bu değildi. Ünlü Fransız enerji grubu Total’in Türkiye’deki yatırımlarını satın almak isteyen Demirörenler, 2016 yılında da bu işlem için Ziraat’ten 140 milyon Euro kredi kullanmıştı. Bu gruba yüzlerce milyon dolar kredi vermesi eleştiri konusu olunca, Ziraat Bankası Genel Mürdürü Hüseyin Aydın, geçen hafta şöyle bir savunma yapmıştı: “Paramız vardı verdik. Adam tek medya işi yapmıyor. Petrolü var, gazı var.”

SONRA DENETİM İÇİN ‘PARALEL ATAMA’ YAPTILAR

Aydın’ın bu açıklamasına karşın, Ziraat Bankası’nın verdiği kredi risklerini denetlemek için ilginç bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Haberlerde “Ziraat’ten Demirören Medya’ya transfer” diye duyurulan gelişmenin, dolaylı olarak Ziraat’ten Demirören’e kayyum yerleştirme operasyonu olduğu öğrenildi.

AYNI ANDA İKİ GÖREVİ VAR

Uzun yıllar bankacılık sektöründe kariyer yapan Metin Sezici, Demirören Medya’nın tüm finansal işlerinden sorumlu olarak Chief Financial Officer (CFO) koltuğuna oturdu. Bu görev değişikliği ilk başta bir transfer olarak algılandı. Ancak Sezici’nin Ziraat Bankası’nın Bosna-Hersek’teki kuruluşu olan ZiraatBank BH d.d.’deki görevine devam ettiği, bunu sürdürürken “hesapları kontrol etmesi” için Demirören’e CFO olarak yerleştirildiği ortaya çıktı. Ziraat’in, bu operasyon ile Demirören Medya’ya verdiği 645 milyon dolarlık kredinin nasıl harcandığını denetlemek istediği öğrenildi.Metin Sezici’nin iki kurumda birden çalışıyor olması, kariyer sitesi Linkedin’deki profiline de yansıdı. Sezici, Demirören’deki ikinci görevinin başlamasının ardından bir önceki işyerini kaldırmadı ve iki koltuğu için “halen çalışıyor” ibaresi koydu.