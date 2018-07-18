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Zico 16 yıl sonra Japonya'ya geri döndü

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Zico 16 yıl sonra Japonya'ya geri döndü
Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapan Brezilyalı efsane futbolcu Zico, Japon ekibi Kashima Antlers'in sportif direktörü oldu.

Zico'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 yılın ardından Kashima Antlers'e sportif direktör olarak dönüyorum. Ağustos'ta orada çalışmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Brezilyalı Zico, 2006-2008 yıllarında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 100. yıl şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali başarısı göstermişti.

65 yaşındaki Zico, Kashima Antlers takımında daha önce futbol oynamış ve teknik direktörlük görevinde de bulunmuştu.

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