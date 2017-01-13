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Zeytinburnu'ndaki Enkazda Ölü ve Yaralananların İsimleri Açıklandı

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Zeytinburnu'ndaki Enkazda Ölü ve Yaralananların İsimleri Açıklandı
Zeytinburnu'nda 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 1 yıl önce boşaltılan binanın yakınında hayatını kaybeden çocuğun ve yaralıların isimleri açıklandı.

İstanbul Zeytinburnu'nun Mithatpaşa tramvay durağına yakın 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olayda hayatını kaybeden çocuğun Ahmet Özdemir olduğu açıklandı.

Olayda yaralanan 5 kişinin isimler ise şöyle;

Bedirhan Toprak(54)

Ramazan Toprak(52)

Yavuz Özdener(55)

İnan Altıner (34)

Seyit Ali Akpınarlı(34)

Yaralıların tedavisi bölgedeki hastanelerde sürüyor.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "56 daireli bina bir yıl önce boşaltılmıştı" açıklamasını yapmıştı.

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