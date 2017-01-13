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Zeytinburnu'nda Görgü Tanığı Çökmeyi Anlattı

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Zeytinburnu'nda Görgü Tanığı Çökmeyi Anlattı
İstanbul Zeytinburnu'nda 2 kişinin can verdiği bina çökmesi olayını bir görgü tanığı anlattı. Çevredeki 10-15 insanın enkazda yaralandığını söyledi.

İstanbul Zeytinburnu'nda binanın çökmesinin ardından yaşananları bir görgü tanığı anlattı. Yüzü gözü toz içinde kaldığı gözlenen görgü tanığı enkazda en az 10-15 kişi yaralanmış olabileceğini söyledi.

"AĞIR YARALANAN İNSANLAR OLDU"

Görgü tanığının anlattıkları şöyle:

"İnşaatın önündeydik hiçbir şey yoktu. Tam mesai çıkış saatiydi. Birdenbire büyük bir gürültüyle boş bina çöktü. Çok büyük bir inşaattı burası. Eski bir binaydı. Boştu zaten. Yıkılmak için bekleniyordu. Trafikte araçlar vardı. Yaya geçen insanlar vardı. Enkazdan ağır yaralanan insanlar oldu. Yardımcı olduk çıkarttık onları. Banka ATM'si vardı benzinlikteki insanlar vardı. ATM'nin önündeki insanlar hepsi yaralandı. En az 10-15 kişi yaralıydı. Ceset torbası gördük. Ölüydü sanırım." dedi.

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