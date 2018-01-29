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Zeytin Dalı Operasyonunda Son Durum

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Zeytin Dalı Operasyonunda Son Durum
TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında toplam 597 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyona ilişkin yapılan son açıklamada da, Kilis-Hatay hudut bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedeflerinin ateş a

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Suriye'nin Afrin kentinde teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 10'uncu gününde devam ediyor.

Dün öğle saatlerinde stratejik öneme sahip Burseya Dağı, hava bombardımanın ardından yapılan kara harekatıyla PYD/PKK'nın elinden alınmıştı.

Bugün ise, Kilis-Hatay hudut bölgesindeki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle zaman zaman atış gerçekleştiriliyor.

Terör örgütüne ait hedeflerden dumanlar yükselirken top sesleri, Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor. Türk savaş uçakları da sınırda uçuş yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 597 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararlarıyla, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan açıklamada, harekatın planlama ve icrasında, sadece teröristlerin ve onlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.

Açıklamada, harekatla ilgili şu bilgilere yer verildi: 

"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen 4 Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur."

Açıklamada, hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekatının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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