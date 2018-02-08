Zeytin Dalı Operasyonunda 20'inci Gün

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 20'nci güne girildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1028'e yükseldi.20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda kapsamında gece Kilis ve Hatay'ın hudut karakollarından Afrin kırsalındaki terör mevzileri vuruldu. Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinin karşısına düşen Cinderes bölgesine gece boyunca top atışları yapıldı.

TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları tarafından yürütülen operasyonla ilgili yapılan açıklamada bugüne kadar 1028 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 8 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale g