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Zeytin Dalı Operasyonunda 17'inci Gün

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Zeytin Dalı Operasyonunda 17'inci Gün
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 17'nci güne girildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüten TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'e doğru ilerleyişi sürüyor. Hatay ve Kilis sınırından bölgeye askeri sevkiyat devam ederken, gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise harekâtta bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 947 olduğu bildirildi. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 5 Şubat 2018'de, 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur" denildi.

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