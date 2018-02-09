  • BIST 113.590
  • Altın 161,793
  • Dolar 3,8298
  • Euro 4,6829
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKATSK açıkladı! 1 asker şehit...

Zeytin Dalı Harekatında Son Durum

»
Zeytin Dalı Harekatında Son Durum
Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 21. günde devam ediyor.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Nisriyye tepesi ile köyünü ve Dükkan köyünü PYD/PKK'dan aldı.

Dün gece saatlerinde TSK uçakları, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu. 

43 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 26'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 43 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST 1062'YE ÇIKTI

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğu bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedef imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

Bölgeden elde edilen bilgilere göre, dün 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı da bin 62 oldu. 

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen harekat planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Rejim ile Görüşme Gündemimizde Yok"08 Şubat 2018 Perşembe 11:52
  • Zeytin Dalı Operasyonunda 20'inci Gün08 Şubat 2018 Perşembe 11:47
  • Başbuğ'dan Afrin Operasyonu Açıklaması08 Şubat 2018 Perşembe 11:46
  • Kazan Dairesi Değil Bomba Patlamış!07 Şubat 2018 Çarşamba 13:58
  • "Bu Topraklarda Belirleyici Olacağız"06 Şubat 2018 Salı 15:31
  • İdlib'den acı haber! 1 asker şehit06 Şubat 2018 Salı 10:31
  • Bozdağ'dan Hollanda Açıklaması06 Şubat 2018 Salı 10:30
  • Hollanda Ankara Büyükelçisini Geri Çekti05 Şubat 2018 Pazartesi 14:49
  • Zeytin Dalı Operasyonunda 17'inci Gün05 Şubat 2018 Pazartesi 14:13
  • 59 Yıl Sonra Gelen Ziyaret05 Şubat 2018 Pazartesi 13:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim