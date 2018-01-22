Zeytin Dalı Harekatında Son Durum

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin dün saat 17.00'da Adana'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatı gece boyunca devam etti. Afrin'deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hed

Gece boyunca Türkiye'den Suriye'ye ÖSO birlikleri ve TSK'nın askeri sevkiyatı sürdü. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye'ye geçti. Hassa'da sokağa dökülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu marşlar söyledi.

ABD'nin Suriye'de 30 bin kişilik 'sınır gücü' kuracağını açıklamasıyla Türkiye ile Suriye sınırını bölgesinde yaşanan hareketlilik dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya'da verdiği 'Harekât sahada fiilen başladı' mesajının ardından saat 17.00'de bombardımana dönüştü. Adana'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda havalanan ve El Bab operasyonunda şehit olan 72 askeri temsil ettiği belirtilen 72 savaş uçağı Kilis ve Hatay semalarından Afrin'e geçip, PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik bomba yağdırdı.

ASKERLERE SEVGİ GÖSTERİSİ

Bu sırada Kilis ve Hatay sınırındaki hudut karakollarındaki mevzilerden de obüs ve tanklarla top atışı yapıldı. Yaklaşık 1 saat yoğun bombardımanın ardından uçaklar üstlerine döndü. Ancak gece boyunca bölgeden Afrin'e top ve füze atışları yapılarak hedefler vuruldu.

ÖSO güçlerinin Afrin'e sevkiyatı sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri de sınıra yığınak yaptı. Hassa ilçesinden askeri araçların geçişi sırasında sokağa dökülen vatandaşlar, alkışlar, ıslıklar ve tezahüratlarla moral verip sevgi gösterisinde bulundu. Tanklardaki askerler de vatandaşlara aynı şekilde alkışlarla ve el sallayarak karşılık verdi. Kalabalıktan bazıları ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, bazıları da konvoyun geçişini cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Asker sevkiyatı da gece boyunca sürdü. Çekicilere yüklü tanklar, güvenlik önlemleri arasında Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye'ye geçti.

KİLİS'E ROKET DÜŞTÜ

Öte yandan Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketler, iki ev ve bir iş yerine isabet etti. Ahmet Rasim Mahallesi'nde ise boş bir alana roket düştü. Can kaybının meydana gelmediği olayda yüzüne cam parçaları isabet eden bir kişi hafif yaralandı.

ASKERİ YASAK BÖLGE

Bu gelişmenin ardından Kilis Valiliği 'Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye sınırındaki bazı bölgeleri, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan etti. Açıklamada şöyle denildi: "Kilis'in merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak saat 24.00'ten itibaren 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

GENELKURMAY DUYURMUŞTU

Genelkurmay Başkanlığı'nın da dün saat 17.35'te resmi internet sitesinden açıklama yaparak harekatı duyurmasının ardından dünya kamuoyunun gözü de bölgeye çevrildi. Açıklamada, Türk savaş uçakları Hatay sınır hattında Afrin'in dağlık bölgelerinde bulunan PYD'ye ait gözlem noktaları, mevziler ve verici istasyonlarını vurduğu bildirildi.

TÜRK ASKERİ SINIRI GEÇTİ, KARA HAREKATI BAŞLADI

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, Türk askerinin saat 11.05'te Kilis'in Gülbaba Mevkii'nden Suriye'ye geçerek kara harekatını başlattığını açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Buraya kadar kolay gelinmedi. Çok çetin mücadeleler verdik" dedi.

TSK'DAN YENİ AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile yeni bir açıklama yayımladı. Kara harekatının başladığının belirtildiği açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 'Zeytin Dalı Harekâtı' 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde devam etmekte olup, kara harekâtı başlamıştır. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ HAZIR

NATO bünyesinde Kahramanmaraş'ta konuşlu İtalya Hava Savunma Sistemi, Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Suriye'den gelebilecek olası hava saldırılarına karşı hazır bekletiliyor. 6 Haziran 206'da İtalya'dan getirilerek Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na kurulan hava savuma sistemi, Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Afrin kentine yapılan operasyonla birlikte Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı aktif hale getirildi.

Operasyon öncesi bakım ve denetimleri yapılarak İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis'ın da yerinde incelediği sistemin, 360 derece radar sistemi sayesinde bin kilometre uzaklıktan yapılan füze saldırılarına karşı harekete geçme özelliği bulunuyor.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN 'BAYRAK ASILMASI' DAVETİ

Hatay Valiliği, TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekat' nedeniyle vatandaşların ev ve işyerlerine bayram asılmasını istedi. Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin'e yönelik olarak 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır. Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize İlimizin maddi manevi desteğini bildirmek anlamında Hatay'ımız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bayraklarımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya bütün Hataylı hemşerilerimizi davet ediyoruz."

LOJİSTİK DESTEK ÇADIRLARI KURULUYOR

Hatay'ın Hassa ilçesi sınırından Afrin operasyonuna destek olan tank ve zırhlı araçlar, bölgede mevzileniyor. Askerlerin taşlık alanda konuşlanması görüntülenirken, sivil ekiplerin de lojistik destek için sınır bölgesine mini bir çadır kent kurması dikkat çekti.



İNCİRLİK'TEN 'KAPLAN' HAVALANDI

Türk Hava Kuvvetleri'nin Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında 1948 yılında av-bombardıman rolünde kurulan, kaplan simgeli 192. Filo'ya (Tiger Filo) ait 1 savaş uçağı İncirlik Üssü'ndeki hangarlardan çıkıp pist başı yaptı. Renkli görüntüsü ve üzerindeki yüklü bombalarla dikkat çeken uçak, havalanıp, Suriye sınırına doğru uçtu.

ATEŞ AÇILAN BÖLGEYE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, kara harekatına başlanan Kilis'in Gülbaba köyünde yaşayanlar, sınırda toplanarak, askerlere destek verdi. Kara unsurlarının sınırı geçmesinin ardından karşısında terör örgütü PKK/YPG mevzileri bulunan Gülbaba köyü sakinleri, daha önce de taciz ateşlerinin yapıldığı köyün hakim tepesi olan sınırda, uzun demir çubuğa Türk bayrağı astı. Köylüler, Türk bayrağını sınırda göndere çekip, dalgalandırdı. Topçu birliklerinin atışlarının sürdüğü ve seslerinin duyulduğu bölgedeki terör örgütü mevzileri de ateş altına alındı.

SINIRDA BAYRAK DAĞITILDI

Öte yandan Hatay Valiliği'nin çağrısı üzerine Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İlçe Müftüsü Mekki Solmaz, Yalangöz bölgesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Bölgede Türk bayrakları dağıtıldı. Kırıkhanlılar da Türk bayraklarını ev ve iş yerlerine astı. Reyhanlı Belediyesi'nce de ilçedeki evlere asılması için bayrak dağıtıldı.

ORGENERAL AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI, HATAY'DA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'a geldi. Genelkurmay Başkanı Akar ve diğer komutanlar, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN 'BAYRAK' ÇAĞRISI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Hatay Valiliği'nin ardından Şanlıurfa Valiliği de bölge halkından ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asılmasını istedi. Valilikten yapılan açıklamada, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin'e yönelik olarak 'Zeytin Dalı' harekatı başlatılmıştır. Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize İlimizin maddi ve manevi desteğini bildirmek anlamında Şanlıurfa'mız genelinde tüm resmi kurum, ev ve işyerlerimizde bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin sembolü olan bayrağımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve desteğini bekliyoruz" denildi.

ÖRGÜT FLAMALARI YAKILDI

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının, Kilis'in Gülbaba köyünden Afrin'e karadan girdiği anlar görüntülendi. Sınırı geçen ÖSO güçleri, ulaştıkları köylerde buldukları terör örgütü PKK/YPG'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe vererek, yaktı.

ASKERLER İÇİN KURBAN KESTİLER

Hatay'ın Hassa ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasına yığınak yapan Türk askerlerinin yanına gelen vatandaşlar, kurban kesti. Kesilen kurbanın kanı ise bir kadın tarafından askerlerin alnına sürüldü. Vatandaşlar ile askerler dua etti.

Tank ve zırhlı araçlarla Suriye'ye geçmek için emir bekleyen askerler, soğuk havada ise ısınmak için ateş yaktı.