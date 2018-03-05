Zeytin Dalı Harekatı'nda 44'üncü Gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, dün özgürleştirilen Afrin'in Raco beldesine Türk bayrağı dikildi.

RACO'YA TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte beldeyi terör unsurlarından temizleyen askerler, yüksek bir binanın çatısına çıktı. Bir grup askerin olası saldırılara karşı eli tetikte, etrafı gözlediği çatıda kameralara konuşan asker, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO personeli tarafından Raco kent merkezinde tamamen kontrol sağlamış bulunmaktayız. Mübarek ecdat kanının renginde kumaşı şehit teni olan parıltısı ile zaferlerin ışığını ay yıldızı ile hürriyet ve istiklali müjdeleyen şanlı al bayrağımızı Raco'da olduğu gibi Afrin'de de göndere çekeceğiz. Şuna emin olun ki TSK milletinden aldığı güçle görevine başarıyla devam etmektedir" dedi.

Zaman zaman patlama sesleri duyulurken, konuşmasını tamamlayan askerin bayrağı öpmesinin ardından başka bir asker, yine 3 kez öperek, başına koyduğu bayrağı, binanın ucuna dikti.

Askerler tarafından çekilen bayrak dikimine ilişkin görüntüler, sosyal paylaşım sitelerinde binlerce beğeni aldı.