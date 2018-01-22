'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı', 3'üncü gününde kara operasyonuyla devam ediyor.

Kilis ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, operasyon boyunca toplam 19 roket isabet ederken, 1 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı. Belediye ekipleri, Reyhanlı'da şehir merkezine düşen 9 roketin hasara yol açtığı bölgelerde temizlik çalışması yaparken, Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda askerlere moral konseri verdi. Gece boyunca, Hatay ve Kilis sınırından Afrin'e doğru top atışları yapılırken, Azez bölgesinde ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

El Bab'da şehit düşen 72 askeri temsil eden, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 72 savaş uçağının 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de, Afrin'deki mevzileri bombalamasıyla başlayan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü güne girildi. İlk gün hava operasyonuyla belirlenen mevziler imha edilirken, TSK birlikleri, dün saat 11.05'te, Kilis'in Gülbaba mevkisinden kara birlikleriyle Suriye'ye girdi. Hem havadan hem de karadan ÖSO güçleriyle birlikte Afrin'in 5 kilometre içine kadar giren birlikler, 11 köyü PYD-YPG/PKK'dan aldı.

Türk jetlerinin 45 hedefi vurduğu Afrin bölgesinde operasyonlar, 3'üncü gününde devam ederken, Azez bölgesinde de teröristlerle ÖSO güçleri arasında sert çatışmalar olduğu bildirildi. Gece boyunca, Kilis ve Hatay sınırlarından topçu atışıyla destek verilen operasyona katılacak Türk askerleri ile ÖSO güçlerinin Hassa ilçesinin sınırına sıfır noktasındaki hareketliliği de sabah saatlerinde devam etti.

Tankların bakımını ve ikmalini yapan özel tankçı birlikleri, sabah hazırlıklarını sürdürdü. Çok sayıda 'M60T' tankı, art arda sıralandı. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO'ya bağlı birlikler de bulunuyor.

19 ROKET DÜŞTÜ

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, operasyon boyunca, toplam 19 roket isabet etti. Her iki bölgede 1 kişi öldü, 17'si Suriyeli 54 kişi de yaralandı. Reyhanlı'da roketlerin isabet ettiği bölgede ise 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yeri hasar gördü.

Reyhanlı Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde, ilçedeki yerleşim alanına düşen 9 roketin bıraktığı hasarın izlerini temizlemeye başladı. Hatay Belediyesi Mehteran Takımı da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda askerlere moral konseri verdi.

SINIRDAKİ EVLERE MERMİ İSABET ETTİ

Öte yandan Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis'te bulunan Çilolar köyündeki bazı evlere isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda, evlerin duvarlarında izler oluştu. Saldırının ardından sınır hattında konuşlu askerler, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

AKDAĞ: ANLAYIŞ VE DESTEK GÖSTERMEYECEKLERİ İÇİN GÖLGE ETMESİNLER

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Suriye sınırındaki Kilis'i ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan ile görüşen Akdağ, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kentin sorunlarını dinledi. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Akdağ, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin kendi sınırlarını ve vatandaşlarını terör saldırılarından korumak için bu harekatı başlattığını belirten Akdağ, şunları söyledi:

"Bu hareket başlamadan önce Kilis'imize birçok saldırı gerçekleşti. Terör örgütleri attıkları roketlerle Kilis'e, halkımızın malına ve canına zarar verdi. Türkiye Cumhuriyet Devleti, buna müsaade etmez, edemez. Nitekim Afrin harekatı başladıktan sonra da 21 Ocak'ta 01.40'ta atılan füzelerle yine ertesi gün akşam atılan roketlerle vatandaşlarımız yaralandı. Onların evlerine zarar verdi. Tabi ki karşılığı misliyle verildi, verilmeye devam edecek. Yaralanan kardeşlerimizden birinin durumu ciddi. Rabb'im, ordumuzu muzaffer kılsın. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kuvvetli iradesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu anda gerekeni yapıyor. Daha önce de ifade ettik hükümet olarak, müttefiklerimizden ve dostlarımızdan bütün bu hususlarda hem anlayış hem destek bekliyoruz. Bu anlayış ve desteği göstermeyecekleri için de gölge etmesinler. Biz, bu terör örgütlerinin haddini bildirmeye muktediriz."

Hassasiyetlerinden dolayı Kilislilere teşekkür eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Afrin için toplanacak olmasıyla ilgili ise "Burada, sağduyunun hakim olacağına inanıyorum" dedi.

1 ASKER HAFİF YARALANDI

Suriye'nin PYD'li teröristlerin denetimindeki Resulayn kentinden açılan ateş sonucu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, sınırda görevli 1 asker hafif yaralandı. Ateş açılması sonrası askerler tarafından PYD'li teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı.

ROKET ATIŞLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Reyhanlı'ya yönelik 11 roket atışının bazıları da iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. CHP Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu, Serkan Topal, Birol Ertem ve Hilmi Yarayıcı ile AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi de Reyhanlı'da hasar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ: SURİYE'DE BARIŞIN BİR AN ÖNCE TESİS EDİLMESİ GEREKİYOR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, roketlerin düştüğü alanlarda inceleme yaptı. Ev ve iş yerleri hasar görenlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Özdağ, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu harekatın bir yansımasını burada görüyoruz. Ne yazık ki Suriye, bir iç savaş coğrafyası oldu ve bir an önce de bu süreçten çıkması lazım. Onun için biz, İYİ Parti olarak Suriye'de barışın bir an önce tesis edilmesi ve hükümetin de barışın tesis edilmesi için neler yapılması gerekiyorsa bu doğrultuda hızlı adımları Şam'la atması gerektiği inancındayız. Tabi Afrin'de, terör çetelerine karşı başlayan mücadelenin Afrin'de sonlanmayacağı açıktır. Çünkü PKK, sadece Afrin'de değil; sınırımızın 400 kilometrelik bölümünde uygulanan yanlış politikalar neticesinde hakimiyet kurmuştur. Afrin'de başlar; ama Afrin'de bitmez. Bu sürecin devam etmesi gerekiyor."

RESULAYN'DAN CEYLANPINAR'A TACİZ ATEŞİ

Öte yandan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, hafif yaralandı.

Suriye sınırındaki Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, Ceylanpınar ilçesine tüfekle taciz ateşi açtı. Açılan ateşle sınırda nöbet tutan 1 asker, omzundan yaralandı. Hafif yaralı asker, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, acil serviste tedaviye alındı. Olayın ardından sınırda görevli askerler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı.