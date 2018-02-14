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Zeytin Dalı Harekatında 26'ıncı Gün

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Zeytin Dalı Harekatında 26'ıncı Gün
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 14 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 46 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 14 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 46 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

DARMIK'TAKİ TÜNELLERDEN SIZMAYA ÇALIŞTILAR

Bu arada Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü. 

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, köşeye sıkışan PKK/PYD/YPG’li teröristler Kilis’in Hisar köyünün karşısında bulunan Bekovası köyüne sızma girişiminde bulundu. Teröristlerin, Türk askeri ile ÖSO güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu daha önce ele geçirdiği Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellerden geçerek sızmaya çalıştıkları öğrenildi.

13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

OSÖ güçleri ile Türk askerinin fark ettiği 13 teröristin, çıkan çatışma sonucu öldürüldüğü belirtildi. Sızma girişiminin ardından zaman zaman çatışmaların yaşandığı bölge top atışlarıyla vuruldu. Tünellerin hedef alındığı atışlar sonrası dağdan dumanlar yükseldi.

 

 

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