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'Zeytin Dalı Harekatı' Görüşmesi

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'Zeytin Dalı Harekatı' Görüşmesi
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Zeytin Dalı Harekatına' ilişkin görüştü. Sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Kılıçdaroğlu, yapılan görüşmeye ve  'Zeytin Dalı Harekatına' ilişkin, "Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Başbakan lütfedip bilgi verdiler. Türkiye'nin sınır güvenliği çok ama çok önemlidir. Bulunduğumuz coğrafya sınır güvenliğine önem vermemiz gerektiğini zorunlu kılıyor. Bu bağlamda 'Zeytin Dalı Operasyonu' kaçınılmaz olarak Türkiye'nin gündemine gelmiştir. Kahraman askerlerimiz mücadelelerini   sürdürüyorlar. En büyük arzumuz kimsenin burnu kanamadan ülkemize görevlerini yapıp dönmeleridir. Suriye'nin toprak bütünlüğü de çok önemli. Askerlerimiz görev yaparken bir taraftan terör ve terör örgütünü cezalandırırken öte yandan Suriye'nin toprak bütünlüğüne de bir anlamda katkı yapıyorlar. Bu bağlamda kahraman ordumuzun görevini başarıyla yerine getirmesini arzuluyoruz. Allah onlara yardımcı olsun en büyük dileğimiz bu" diye konuştu.

 

"2 GÜNDE YAPILAN 100'ÜN ÜZERİNDE BELİRLENEN 170'TEN FAZLA HEDEF İMHA EDİLMİŞ" 

Başbakan Yıldırım, 'Zeytin Dalı Harekatına' ilişkin şu ifadeleri kullandı:  "Hassasiyetlerimiz var. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede terör örgütlerinin baskı zulüm yaparak halkı yıldırmalarının önüne geçilmesi bütün bunları yaparken de sivillerin zarar görmemesi. Bu kapsamda başlatılan harekât başarı ile devam ediyor. İlk 2 günde yapılan 100'ün üzerinde belirlenen 170'ten fazla hedef imha edilmiş ve  uçaklarımız görevlerini tamamlayarak yerlerine dönmüştür. 
 

ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR ASKER KAYBIMIZ YOKTUR

Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur. Ancak Kilis'te konuşlu askerlerimize taciz saldırıları olmuş bir askerimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Dün akşam 22 sularında  icra edilen hava harekatı ile daha önce Reyhanlı ve Kilis'e roket gönderen Afrin'deki nokta bombalanmış ve etkisiz hale getirilmiştir. 

KIRIKHAN'A BİR FÜZE GÖNDERİLMİŞ VE BİR TEDAŞ GÖREVLİSİ ŞEHİT OLMUŞTUR

Geçtiğimiz yakın süre içinde yine Kırıkhan'a bir füze gönderilmiş ve bir TEDAŞ görevlisi şehit olmuştur. Bu konuyla ilgili de gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu harekâta milletimiz tam anlamıyla destek vermektedir. 80 milyon tek yürek halinde kahraman  Mehmetçiğimizin başarısı için desteğini, duasını sürdürmektedir. Harekatın karşısında bazı cılız çatlak sesler çıkmakla beraber herhangi kayda değer yurt çapında bir toplumsal olay meydana gelmemiştir. 

 

SOSYAL MEDYADAN, GELENEKSEL MEDYADAN İSYANA ÇAĞIRAN AÇIKLAMALARININ MUHATAPLARI HAKKINDA SORUŞTURMA

Sosyal medyadan, geleneksel medyadan yapılan bazı açıklamalar yasalara aykırı ve isyana çağıran açıklamalarının muhatapları hakkında da gerekli soruşturmalar yapılmaktadır. 
 

CHP GENEL BAŞKANI'NA VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

İnşallah kısa sürede bu harekatı tamamlayıp hem Afrin'de yaşayanlara huzur gelir hem de sınırlarımızda yapılan saldırıların, tehditlerin sona ermesi sağlanır. CHP Genel Başkanı'na verdikleri destek için teşekkür ediyorum." 

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