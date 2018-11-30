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Zeynep Yılmaz'dan Acun açıklaması!

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Zeynep Yılmaz'dan Acun açıklaması!
Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı için boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz, sessizliğini bozdu. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili, "O konuları konuşmam" dedi.

Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'dan boşanarak, Şeyma Subaşı'yla evlenmişti. Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı evliliği pazartesi günü bitti.

Boşanmanın ardından gözler Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a çevrildi.

Zeynep Yılmaz, dün akşam İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın düzenlediği defilede podyuma çıktı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasının ardından herkesin gözünü çevirdiği Yılmaz, boşanma haberleri sonrası ilk kez kamera karşısındaydı.

Akşam'ın haberine göre, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili, "O konuları konuşmam" dedi.

Yılmaz ayrıca, kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili de sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Sustuğum halde söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden, bana atıf yapılan haberlerden, sosyal medyada gerek işimle gerekse güncel yaşamımla alakalı yaptığım paylaşımlardan bir gönderme aranmasından, her insan gibi mutluysam gülmemden, üzgünsem somurtmamdan anlamlar çıkarılmasından yoruldum. 

Gündemdeki konularla ilgili hiçbir açıklama yapmadım, yorumda bulunmadım ve bulunmayacağım. Acun çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması kızlarımız için önemlidir. Başka da söyleyeceğim bir şey yoktur. Herkesin buna saygı duyması ve anlayışlı olmasını rica ederim.

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