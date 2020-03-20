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Zeynep Türkiye'ye Dönemedi

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Zeynep Türkiye'ye Dönemedi
Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep Alkan, Amsterdam'da eğitim alıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle evine gelmek isteyen Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönemedi.

Hamdi Alkan, Hollanda’nın Amsterdam kentinde okuyan kızı Zeynep Alkan’ın corona virüs salgınının Avrupa’da giderek yayılması üzerine Türkiye’ye dönmek istediğini, ancak uçuş yasağına takıldığını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Alkan, “Uçuşlar durdurulduğu için kızım buraya gelemedi. Evinden dışarı çıkamıyor ama ben moralimi bozmuyorum.

Çünkü benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır” dedi.Oyunculuk yapan Zeynep Alkan'ın geçtiğimiz yıl İtalya'da okuduğunu söyleyen Hamdi Alkan, kızının corona virüsten ağır bir şekilde etkilenen ülkeden ayrıldığı için mutlu olduğunu şu sözlerle söyledi:

“Kendimi bir baba olarak şanslı hissediyorum, çünkü Zeynep geçen yıl Milano’da okuyordu, bu yıl Amsterdam’a geçti. Şimdi sık sık telefonda görüşüyoruz ve ondan günlük rapor alıyorum”

 

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