ZEYNEP KOREL'İN KADIN EŞİYLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER ORTAYA ÇIKTI!

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in; Ivana isimli bir kadınla Amerika'da evlilik yaptığı ortaya çıkmıştı.

Zeynep Korel'in eşi olduğu söylenen Ivana isimli kadın ile ilgili bilinmeyenler TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programında konuşuldu.

"Ivana Hanım bankada çalışıyormuş. Bankada çalıştığı için daha az komisyon kesilmesi düşünülerek Zeynep Korel kardeşi Bergüzar Korel tarafından gönderilen paranın Ivana Hanım'ın hesabına gönderilmesini istemiş. Bergüzr Korel ile annesi Hülya Darcan ise, Ivana Hanım'ın ulaşamayacağı şekilde Zeynep Hanım'ın kızı aracılığıyla elden göndermek istemiş. Zeynep Korel bunun üzerine 'Benim kızıma 6 senedir ablalık, teyzelik yapan Ivana'ya karşı benim kızımı nasıl doldurursunuz?' diyerek annesi ile kardeşine tepki göstermiş. Zeynep Hanım bir kitap yazıyormuş. Kitabı sansürsüz yazmak isteyince ailesinden tepki görmüş..."