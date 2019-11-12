ZEYNEP KOREL'İN HAYATI NEDEN TEHLİKEDE?

Amerika'da evlere temizlik yaparak geçimini sürdüren Zeynep Korel'in avukatı, Bergüzar Korel ve anneleri Hülya Darcan hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda annesinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü anlatan Zeynep Korel, bu sefer avukatı aracılığıyla yeniden gündeme geldi. Kardeşi Bergüzar Korel'in, hakkında koruma kararı çıkardığı Zeynep Korel'in avukatı, Hülya Darcan'ın tehditlerini anlattı.

Başarılı sunucu İlkay Buharalı ve magazin duayeni Ali Eyüboğlu'nun "Magazin Noteri" adlı YouTube programına telefonla bağlanan Avukat Esennur Ezgi, Zeynep Korel'in, babası Tanju Korel'in mirasından hiç pay almadığı iddialarını yanıtladı.

Zeynep Korel'in avukatı, o iddialara şu şekilde yanıt verdi:

"Zeynep Korel babası vefat ettikten sonra mirastan hiç pay almadı ve yüklü miktardaki payını annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel’e bıraktı. Hatta şu an Hülya Hanım'ın Ulus'ta oturduğu ev de Tanju Korel'den miras. Annesi Hülya Darcan'ın yaptığı maddi yardımlar Zeynep Korel için değil kızı içindi. İki tarafı uzlaştırmak istedik ancak Hülya Darcan ve Bergüzar Korel anlaşmak istemediler. Zeynep Hanım yine miras payını istemedi ama ben avukatı olarak hak talebinde bulunacağım. Gerekirse Zeynep Korel’in hakkını alabilmesi için İzale-i Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası) açacağız.

Zeynep Korel'in avukatı Esennur Ezgi konuşmasının devamında, müvekkili Zeynep Korel’in tek talebinin, itibarının iade edilmesi ve hakkında çıkan yalan haberler ile ilgili anne Hülya Darcan ile kız kardeş Bergüzar Korel’in gerekli açıklamaları yapmaları olduğunu belirterek, karşı tarafın asla uzlaşmaya yaklaşmadığını ifade etti. Hülya Darcan’ın hem kendisini hem de Zeynep Korel’i tehdit ettiğini açıkladı.

Avukat Esennur Ezgi, iki kardeşin annesini defalarca aradığını belirterek, açıklamasına şu şekilde devam etti:

Annesi Hülya Darcan'ı da defalarca kez aradım, kendisi iki kez bana 'Zeynep'in ve kızının hayatının tehlikede' olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Kendisini bir kez daha aradım ancak telefonu kapalıydı. 'Hayatı tehlikede' nasıl bir söylem, ne amaçla söylendi?

Aralık ayında Zeynep Hanım'ın kızı, anneannesi Hülya Darcan'ı ziyarete gelecekti. Bu söylemden sonra nasıl gelsin? Kendisi ayrıca benim için 'Çakılacaksın yere' ifadesini kullandı. Bu konuşma sırasında yanımda tanıklarım da vardı ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız"