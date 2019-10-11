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ZEYNEP KOREL İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA MAGAZİN DÜNYASINI SALLADI!

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ZEYNEP KOREL İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA MAGAZİN DÜNYASINI SALLADI!
Zeynep Korel'in ailesini hedef alan açıklamalarının altında ne yatıyor? Son iddialar hayli konuşulacak türden...

Bu sabah TV8'de ekrana gelen "Gel Konuşalım" programında konuya ilişkin bomba iddiaları gündeme getiren gazeteci Cengiz Semercioğlu "Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel'e yıllardır maddi yardımda bulunuyor. Amerika'ya düzenli para gönderiyor.

Zeynep Korel'in Amerika'da birlikte yaşadığı Ivana isimli kadınla arkadaşlık yaptıkları hatta evlenip aynı evde kaldıkları söyleniyor. Bergüzar tarafı 'Parayı hesaba gönderirsek senin kız arkadaşın alabilir, bu paraları kötü kullanabilir bu yüzden banka yoluyla değil elden verelim' demiş. Zeynep Korel bunu kabul etmeyip yollanan parayı kız arkadaşıyla birlikte kullanacağını söylemiş. Bergüzar tarafı; 'Madem elden almayı kabul etmiyorsun göndermiyorum' deyince Zeynep Korel de 'Bak sana neler yapacağım. Seni tüm Türkiye'ye rezil edeceğim. Seni kocandan boşatacağım' diye tehditler savuruyor." şeklindeki duyumlarını dile getirerek konuyu bambaşka bir noktaya taşıdı.

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