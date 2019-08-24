ZEYNEP BASTIK, KONSERİNİN GELİRİNİ EMİNE BULUT'UN KIZINA BAĞIŞLIYOR!

Zeynep Bastık, 28 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan Çeşme'deki konserinin tüm gelirini eşi tarafından kızının gözü önünde vahşice katledilen Emine Bulut'un kızının eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlayacağını duyurdu.

DHA'nın haberine göre; Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, '28 Ağustos Çarşamba günü Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine’nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağım.' ifadelerini kulandı.