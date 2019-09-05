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ZEYNEP ALKAN, BİKİNİ POZUYLA BEĞENİ TOPLADI!

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ZEYNEP ALKAN, BİKİNİ POZUYLA BEĞENİ TOPLADI!
Yönetmenliğiyle öne çıkan oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur fotoğrafıyla gündeme gelmeyi başardı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda Afrika örgüsü yaptırarak imaj değikliğine giden Zeynep Alkan son olarak uzun kollu mayosuyla verdiği pozla adından söz ettirdi.

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