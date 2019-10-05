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ZERRİN ÖZER, NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

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ZERRİN ÖZER, NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?
Nikah masasına oturduğu kişinin 3 gün sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten sonra boşanma kararı alan sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastaneye kaldırıldığını belirti.

Sanatçı Zerrin Özer, 16 Haziran Pazar günü 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin düğün fotoğraflarının basına yayılmasıyla birçok isim, Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çıkan iddiaların ardından Özer  Murat Akıncı ile boşanmaya karar verdi. Yaşanan buhran dolu günleri atlatmaya çalışan Zerrin Özer, şimdi de hastanelik oldu.

 

“ACIMA DUA EDERSENİZ SEVİNİRİM”

 

Zerrin Özer, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanelik olduğunu ve takipçilerinin duasına ihtiyac duyduğunu belirtti.  Özer’in o paylaşımına şu sözleri ekledi: “ Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil.1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım,ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz.inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım .Sizler benim her şeyimsiniz .Var olun daima…”

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