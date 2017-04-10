  • BIST 91.075
  • Altın 149,880
  • Dolar 3,7251
  • Euro 3,9466
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATrafik sigortası için önemli gün.. İşte gelen son dakika açıklaması

Zenit'te Lucescu depremi

»
Zenit'te Lucescu depremi
Türk futbolseverlerin yıllardır geri dönmesini beklediği Mircea Lucescu, Rusya'da bomba etkisi yaratan açıklamalar yaptı.

Shakhtar Donetsk'deki parlak kariyeri sonrası Rusya'nın köklü ekibi Zenit'in başına geçen Mircea Lucescu, Rusya'yı sallayan açıklamalar yaptı. Rusya Ligi'nin 22. haftasında oynanan mücadelede Anzhi'ye ev sahibi olduğu maçta diş geçiremeyen Luce'nin ekibi, 1-1'lik skora razı oldu. Kayıp 2 puan sonrası beklentilerin daha da uzağında kalan Mircea Lucescu ve Zenit'in durumu tartışılır hale geldi.Ayrılık sinyali verdi

İki puanlık kayıp sonrası gazetecilerine soru yağmuruna tuttuğu Lucescu, ilk kez ayrılık sinyali verdi. Bir gazetecinin, "Önümüzdeki sezon da Zenit'te olacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Rumen teknik adam, şunları söyledi: "Kalıp kalmayacağımı zaman gösterecek. Şu anda net konuşmak için erken bir zaman. Alacağım bu karar, farklı durumlara bağlı. Gelecekte neler olacağını göreceğiz."

Zenit'e gelmesinin altında önemli nedenler olduğunu ifade eden Luce, "Bazı hedefler için Zenit'in teklifini kabul etmiştim" ifadesini kullandı. Luce'nin bu açıklamaları sonrası Zenit'le yola devam edip etmeyeceği, tarafların nasıl bir yol izleyeceği daha da merak konusu oldu.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi maçta tam 7 gol...09 Nisan 2017 Pazar 07:41
  • Samuel Eto'o - Vagner Love takası için teklif!08 Nisan 2017 Cumartesi 18:29
  • Beşiktaş, Dudu için Palmeiras ile görüşüyor08 Nisan 2017 Cumartesi 18:21
  • Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya yeni sözleşme08 Nisan 2017 Cumartesi 18:14
  • Trabzonspor Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu.08 Nisan 2017 Cumartesi 17:57
  • Hüseyin Göçek sakatlandı08 Nisan 2017 Cumartesi 17:53
  • Volkan Demirel futbolu bırakıyor08 Nisan 2017 Cumartesi 17:38
  • Şenol Güneş: Kendi oyunumuzu oynarsak yeneriz08 Nisan 2017 Cumartesi 17:36
  • Yusuf Yazıcı: Beşiktaş'a da gol atacağım08 Nisan 2017 Cumartesi 17:23
  • Tudor'un Başakşehir maçındaki zafer planı belli oldu08 Nisan 2017 Cumartesi 17:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim