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Zenginlikten sıkıldım artık varoş olmak istiyorum

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Zenginlikten sıkıldım artık varoş olmak istiyorum
Hep aynı tip roller geldiği için yeni dizi tekliflerine sıcak bakmadığını açıklayan Nebahat Çehre, Cem Yılmaz’a mesaj gönderdi: “Ben ondan teklif bekliyorum.”

Varoş olmak istiyorum
Nebahat Çehre, önceki akşam Akmerkez’deydi. Karşılaştığı habercilerle bir süre sohbet eden usta oyuncu, neden uzun zamandır televizyonda olmadığı sorusuna yanıt verdi.
“Ben de artık bir şeyler yapmak istiyorum ama bunun için farklı projeler bekliyorum. Salon kadını olmaktan, köşklerden bıktım. Biraz varoş olmak istiyorum.”
Başka Cem çıkmaz
Çehre, “Karakomik Filmler” serisinin üçüncü filminin çekimlerini yeni tamamlayan Cem Yılmaz’a da esprili bir dille mesaj gönderdi: “Ben Cem Yılmaz’dan teklif bekliyorum. Ayrıca yapımcılar ile sinema işletmecileri arasındaki krizde onu ve arkadaşlarını haklı buluyorum. Başka bir Cem Yılmaz da çıkmayacaktır.”

 

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