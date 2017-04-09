Zenginlere özel seks kulübü! Kapısında kuyruk var!

ABD’nin New York kentinde, bir dönemin çok konuşulan filmi Eyes Wide Shut’ı (Gözleri Tamamen Kapalı) anımsatan ve sadece zenginlere hizmet verecek bir seks kulübü açıldı

California merkezli ‘Snctm’ adlı seks kulübünün New York şubesi olarak açılan mekan, tamamen gizli ve şifreli partiler düzenliyor.Giriş ücretinin yaklaşık bin 900 dolardan başladığı partilere en fazla 100 kişi katılabiliyor. New Yorklu zenginlerin söz konusu partiye yoğun ilgi gösterdiğini belirten organizatörler, “Şimdiye kadar bin kişinin üzerinde başvuru oldu. Maalesef kapasitemiz 100 kişi ile sınırlı. Talep çok fazla” yorumunda bulundu.