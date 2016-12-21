Zekeriya Kuzu'dan çelişkili ifadeler

İfadeleri birbiriyle örtüşmeyen Kuzu'nun "FETÖ/PDY üyesi" dediği 42 askerin birçoğunun örgütle bağlantısının henüz tespit edilemediği öğrenildi

"FETÖ'nün suikast timi"nde yer alan "paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun, 30 Temmuz'daki savcılık ifadesinde "FETÖ/PDY üyesi" olduğunu öne sürdüğü 57 askerden 14'ü için, savcılık talimatıyla verdiği ek ifadede ise "emin değilim" dediği ortaya çıktı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele suikast için gidenler arasında yer alan ve 30 Temmuz'da tutuklanan Kuzu, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Ağustos'ta 13 sayfa ek ifade verdi.

çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı Kuzu, tutuklandıktan 12 gün sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde alınan ek ifadesinde, görev yaptığı birlikteki FETÖ bağlantılı olduğu öne sürülen askerleri anlattı.

Önüne fotoğrafları konulan kişilerin isimlerini ve görev yaptıkları yerleri söyleyerek teşhis eden Kuzu, teşhis ettiği 57 şüpheliyle ilgili "örgüt içinde bulunduğunu biliyorum, eminim, yapı içerisindedir", "Emin değilim" gibi cevaplar verdi.

Savcılıkta 30 Temmuz'daki ifadesinde FETÖ, örgütün TSK içerisindeki yapılanması, MAK timleri, bazı generaller ve 15 Temmuz darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin bilgiler veren Kuzu, özellikle birlikte görev yaptığı askerlerin örgütle ilişkisi için net ifadeler kullanmıştı.

Kuzu, Muğla Cumhuriyet Savcılığında, söz konusu 57 asker için "Ben bu kişilerin hepsini tanıyorum. 57 kişi olarak belirttiğim kişilerin bu yapı içerisinde faaliyet gösterdiğinden eminim." demişti.