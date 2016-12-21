  • BIST 77.405
  • Altın 127,509
  • Dolar 3,5121
  • Euro 3,6656
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA`Euro Bölgesi dağılabilir`

Zekeriya Kuzu'dan çelişkili ifadeler

»
Zekeriya Kuzu'dan çelişkili ifadeler
İfadeleri birbiriyle örtüşmeyen Kuzu'nun "FETÖ/PDY üyesi" dediği 42 askerin birçoğunun örgütle bağlantısının henüz tespit edilemediği öğrenildi

 "FETÖ'nün suikast timi"nde yer alan  "paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun, 30 Temmuz'daki savcılık  ifadesinde "FETÖ/PDY üyesi" olduğunu öne sürdüğü 57 askerden 14'ü için, savcılık  talimatıyla verdiği ek ifadede ise "emin değilim" dediği ortaya çıktı.


 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele  suikast için gidenler arasında yer alan ve 30 Temmuz'da tutuklanan Kuzu, Muğla  Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla   11 Ağustos'ta 13 sayfa ek ifade verdi.

 

    çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan "Paşa"  lakaplı Kuzu, tutuklandıktan 12 gün sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şubesinde alınan ek ifadesinde, görev yaptığı birlikteki FETÖ bağlantılı  olduğu öne sürülen askerleri anlattı.

 

    Önüne fotoğrafları konulan kişilerin isimlerini ve görev yaptıkları  yerleri söyleyerek teşhis eden Kuzu, teşhis ettiği 57 şüpheliyle ilgili "örgüt  içinde bulunduğunu biliyorum, eminim, yapı içerisindedir", "Emin değilim" gibi  cevaplar verdi.

 

    Savcılıkta 30 Temmuz'daki ifadesinde FETÖ, örgütün TSK içerisindeki  yapılanması, MAK timleri, bazı generaller ve 15 Temmuz darbe gecesi Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin bilgiler veren Kuzu, özellikle  birlikte görev yaptığı askerlerin örgütle ilişkisi için net ifadeler kullanmıştı.

 

    Kuzu, Muğla Cumhuriyet Savcılığında, söz konusu 57 asker için "Ben bu  kişilerin hepsini tanıyorum. 57 kişi olarak belirttiğim kişilerin bu yapı  içerisinde faaliyet gösterdiğinden eminim." demişti.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Losyondan ölenlerin sayısı 58'e yükseldi21 Aralık 2016 Çarşamba 14:00
  • Kocasının cinsel organını satırla ikiye ayırdı21 Aralık 2016 Çarşamba 13:59
  • Ankara'da üç koldan "FETÖ" operasyonu başlatıldı!21 Aralık 2016 Çarşamba 13:57
  • Suriye'de DEAŞ saldırısında 3 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı21 Aralık 2016 Çarşamba 13:55
  • Başmüfettiş, rüşvet alırken suçüstü yakalandı21 Aralık 2016 Çarşamba 13:52
  • Açılış ertelendi21 Aralık 2016 Çarşamba 13:50
  • Tekmeci saldırganla ilgili flaş bir kara daha21 Aralık 2016 Çarşamba 13:48
  • AK Partili Turan: Fire olmayacağı kanaatindeyim21 Aralık 2016 Çarşamba 13:46
  • Kütahya'da belediye binası inşaatında lahit mezarlar çıktı21 Aralık 2016 Çarşamba 13:44
  • `Bankalar turizm için ruble kredisi verebilir`21 Aralık 2016 Çarşamba 13:36
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim