ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU’NUN SIRRI ORTAYA ÇIKTI! ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Üniversite 3. sınıf öğrencisi Zehra Çilingiroğlu’nun estetik yaptırdığı iddia edildi. Yorumları okuyan Zehra durumu yakınlarına şöyle açıkladı: “Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız. Zaten estetiğe annem müthiş karşı.” (POSTA)
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra (21) hafta sonu katıldığı bir davette güzelliği ile dikkat çekti.
Etiketler: zehra çilingiroğlu, Hülya avşar, kaya çilingiroğlu, estetik, güzellik
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