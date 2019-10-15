ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU’NUN SIRRI ORTAYA ÇIKTI! ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra (21) hafta sonu katıldığı bir davette güzelliği ile dikkat çekti.

Üniversite 3. sınıf öğrencisi Zehra Çilingiroğlu’nun estetik yaptırdığı iddia edildi. Yorumları okuyan Zehra durumu yakınlarına şöyle açıkladı: “Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız. Zaten estetiğe annem müthiş karşı.” (POSTA)