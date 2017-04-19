Zehra Çilingiroğlu aşka geldi!

Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisi Yasin Akkana ile görüntülendi.

Üniversite eğitimine Londra’da devam eden Zehra Çilingiroğlu, okulu paskalya tatiline girince soluğu İstanbul’da almıştı.HT Magazin'den Tarkan Abdullaoğlu'nun haberine göre babasının uyarısıyla medyadan uzak durmaya çalışan Çilingiroğlu, cumartesi günü Nişantaşı'nda bir gündüz partisine sevgilisi Yasin Akkanat’la katıldı.Sarmaş dolaş eğlenen ikilinden Çilingiroğlu, kalabalığa aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu.Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Yasin Akkanat geçen hafta da Emirgan’da bir kafede görüntülenmişti.