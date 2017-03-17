Zehra Çilingiroğlu: "Annem tercihlerime saygı duyar"

Hülya Avşar'ın İngiltere'de eğitimine devam eden kızı Zehra Çilingiroğlu, İngiliz bir sevgilisi olduğu takdirde annesinin bunu sıcak karşılayacağını ve kararlarına müdahale etmeyeceğini söyledi.

Eğitimi için İngiltere'ye yerleşen Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Kısa kestirdiği saçları ve verdiği kilolarıyla yeni bir imaja bürünen Çilingiroğlu, zayıflamak için aşırı bir çaba içine girmediğini söyledi.

“ANNEM KARARLARIMA SAYGI DUYAR”

Tatil için Türkiye'de olan Çilingiroğlu, “İngiliz bir damada anneniz Hülya Avşar’ın tepkisi ne olur?” sorusuna, “Annem benim istek ve tercihlerime her zaman saygı duymuştur. Bir gün öyle bir durum olursa yine aynı şekilde saygı duyar” diyerek İngiliz bir sevgiliye sıcak bakabileceğini ifade etti.